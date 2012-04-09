Утилита (скрипт) автоматизации

Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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Суть задачи:

На сервер (Win XP) в определенную папку, по FTP загружается файл (.mov)

При появлении в указанной папке нового файла, утилита (скрипт) запускает перекодирование загруженного файла при помощи утилиты ffmpeg. Данные о параметрах кодирования утилита (скрипт) берет из файла шаблона находящегося в этой же папке. После завершения кодирования исходный файл перемещается в указанную в шаблоне папку и отправляет email (sendmail) на почту указанную в шаблоне с текстом из шаблона с внесенными в определенное место данными о созданном файле.

Подробнее:

Имя загруженного по FTP файла содержит данные о шаблонах, которые необходимо использовать для работы утилиты (скрипта):

2012-xx-xx-video#1f#2p#3m.mov

2012-xx-xx-video - конечное имя файла, который будет перекодирован из исходника

#1f - после первого знака # имя шаблона из которого брать параметры для кодирования в ffmpeg

#2p - после второго знака # имя шаблона для перемещения обработанного файла

#3m - после третьего знака # имя шаблона для отправки email

1f - файл шаблона (.txt) в котором указаны данные для кодировщика.

Пример:

ffmpeg -y -i ЗАГРУЖЕННЫЙ ФАЙЛ.mov -s 640x360 -vcodec libx264 -b 768k -g 3 -bf 3 -refs 6 -b_strategy 1 -coder 1 -qmin 10 -qmax 51 -sc_threshold 40 -flags +loop -cmp +chroma -me_range 16 -me_method umh -subq 7 -i_qfactor 0.71 -qcomp 0.6 -qdiff 4 -flags2 +dct8x8+wpred+bpyramid+mixed_refs -trellis 1 -partitions +parti8x8+parti4x4+partp8x8+partp4x4+partb8x8 -acodec aac -ab 128k -strict experimental РЕЗУЛЬТАТ.mp4

2p - файл шаблона (.txt) с указанием папки, куда перенести исходник после завершении работы утилиты (скрипта).

Пример:

D:/server/video

3m - файл шаблона (.txt) с содержанием письма, отправляемого утилитой (скриптом) после завершения кодирования.

Пример:


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Нюансы:

Возможна любая реализация, отличающаяся от ТЗ, главное, должна выполняться суть задачи, возможность выбора параметров кодирования и текста письма. Утилита (скрипт) должна работать в Windows XP.

12 лет назад
Newsky
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
izimodo
Артем 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$50
3 дня
Задача была выполнена на все 100% и точно в срок (даже чуть раньше), с завидным спокойствием, Артем помимо основной задачи, все настроил относительно моей системы, что в принципе и не должен был делать. Одним словом, я очень доволен сотрудничеством. Четко, профессионально, без лишних вопросов и каких либо "заусенцев". Спасибо. Обязательно обращусь еще раз.
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