Сайт на Сodeigniter. Требуется доработка

Требуется переделать поле "Описание темы", должно работать только в определённом разделе, в обязательное поле к заполнению, в цифровом виде (дата), без заполнения которого тему не создать. Обязательно должно работать только в определённом разделе (настраивается ...
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Есть сайт, анкеты знакомств. Есть параметр "район проживания" который постоянно слетает. Нужно исправить проблему. нет связи с разработчиками сайта. Хорошо заплачу.
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