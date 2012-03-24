Сайт на Сodeigniter. Требуется доработка

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Есть сайт, анкеты знакомств. Есть параметр "район проживания" который постоянно слетает. Нужно исправить проблему. нет связи с разработчиками сайта. Хорошо заплачу.

12 лет назад
nsk003
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад