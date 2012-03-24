Создать дополнение для Opera

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Требуется создать дополнение для Opera, которое будет ореинтировано на on-line CRM megaplan.ru

Дополнение должно везде, где встречаются телефонные номера на страницах дорисовывать справа маленькую кнопочку с рисунком кнопки вызова телефона, и при нажатии на неё должен происходить клик по гиперссылке, которая будет состоять из следующего: telf:1234567890

где telf: - якорь ссылки

где 1234567890 - номер телефна

Пример универсального дополнения для поиска телефонных номеров (которое здесь работает не полностью): http://zvonilka.in.ua/download/zvonilka_for_opera.oex

Инструкция по написанию расширений для Опера находится здесь: http://www.opera.com/addons/extensions/develop/

Задача упрощается тем, что на сайте телефонные номера находятся в одном формате, т.е. скобки и тире предсказуемы.

В настройках дополнения должно быть поле, где будет указываться домен, т.к. система может работать в разных доменах.

Чтобы просмотреть код страниц - неоходимо зарегистрироваться в системе megaplan.ru

12 лет назад
donpauls
Павел 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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