Есть готовый дизайн и верстка, нужно "посадить" верстку на CMS, цена вопроса 300 долларов, срок 3-ри недели придерживаясь прикрепленных SEO рекомендаций.
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Требуется создать дополнение для Opera, которое будет ореинтировано на on-line CRM megaplan.ru
Дополнение должно везде, где встречаются телефонные номера на страницах дорисовывать справа маленькую кнопочку с рисунком кнопки вызова телефона, и при нажатии на неё должен происходить клик по гиперссылке, которая будет состоять из следующего: telf:1234567890
где telf: - якорь ссылки
где 1234567890 - номер телефна
Пример универсального дополнения для поиска телефонных номеров (которое здесь работает не полностью): http://zvonilka.in.ua/download/zvonilka_for_opera.oex
Инструкция по написанию расширений для Опера находится здесь: http://www.opera.com/addons/extensions/develop/
Задача упрощается тем, что на сайте телефонные номера находятся в одном формате, т.е. скобки и тире предсказуемы.
В настройках дополнения должно быть поле, где будет указываться домен, т.к. система может работать в разных доменах.
Чтобы просмотреть код страниц - неоходимо зарегистрироваться в системе megaplan.ru
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