Установить форум vBulletin, подогнать шаблон

Добрый день.

Необходимо для сайта http://nashdnepr.dp.ua/ поставить форум. Он будет находиться в другой папке http://nashdnepr.dp.ua/forum/

Оставляем шапку http://i.shotnes.com/a/24/thli3lvw.pvy_4f6ddc709069c.png

далее сам форум, правая колонка должна остаться, подобно https://files.vbulletin.com/images/cart/screenshots/forum_main.png. Но туда мы будем выводить самостоятельно рекламный блок или сообщения с других подсистем сайта (просто делаете div, чтобы туда можно было поставить наш код).

Внешний вид форума - белый фон, цвета, как на сайте.

Связывать с другими подсистемами НЕ НУЖНО. Программировать ничего НЕ НУЖНО.

Правильная установка, первоначальная настройка, изменение шаблона по цветам и расположению шапки и правой колонки.

Пишите свои сроки и цены в приват. Ориентируюсь на 50 у.е.