Меню на флеш

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок152 просмотра
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Нужно переделать флешку из шапки сайта image-company.org. Никаких исходников нет, поэтому, возможно, придется переделывать с нуля. На всякий случай добавляю флешку во вложение.

Что нужно.

1. Увеличить ширину до 1000px (высоту пропорционально)

2. Исправить пункты меню.

2.1. Добавить страницы Новинки (адрес - /news.html), Промо (/promo.html).

2.2. Убрать страницу Клиентам

3. Немного увеличить шрифт пунктов меню.

4. В правом верхнем углу там тоже пункты меню. Под ними нужно добавить

просто текстовую ссылку Скачать прайс-лист (/price.xls)

5. Где конь и написано "Image" написать по-русски "Имидж" (коня оставляем).

6. Остальное остается как есть. Если флешка будет переделываться с

нуля, то мне все равно какие url'ы будут прописаны для пунктов меню,

просто скиньте мне какой урл для какого пункта.

Укажите сумму и сроки.

PS: Возможна частичная предоплата, если у исполнителя хороший рейтинг.

12 лет назад
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работа по созданию флеш-анимации была выполнена быстро и качественно. Особенно радует, что Сергей обратил внимание даже на те детали, которые я, как заказчик, забыл указать.
Приятно было поработать с Михаилом, четкое тз ,своевременная оплата, рекомендую!
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