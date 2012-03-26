Меню на флеш

Здравствуйте, фрилансеры! Требуется разработать поисковик (локальный) по html содержимому, желательно с комментариями. Необходимо реализовать следующие обязательные компоненты: 1. spider (паук), который сканируюет страницы и собирает ссылки 2. индексатор (построение прямого, инвертированного списка терминов, определение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать флешку из шапки сайта image-company.org. Никаких исходников нет, поэтому, возможно, придется переделывать с нуля. На всякий случай добавляю флешку во вложение.
Что нужно.
1. Увеличить ширину до 1000px (высоту пропорционально)
2. Исправить пункты меню.
2.1. Добавить страницы Новинки (адрес - /news.html), Промо (/promo.html).
2.2. Убрать страницу Клиентам
3. Немного увеличить шрифт пунктов меню.
4. В правом верхнем углу там тоже пункты меню. Под ними нужно добавить
просто текстовую ссылку Скачать прайс-лист (/price.xls)
5. Где конь и написано "Image" написать по-русски "Имидж" (коня оставляем).
6. Остальное остается как есть. Если флешка будет переделываться с
нуля, то мне все равно какие url'ы будут прописаны для пунктов меню,
просто скиньте мне какой урл для какого пункта.
Укажите сумму и сроки.
PS: Возможна частичная предоплата, если у исполнителя хороший рейтинг.
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