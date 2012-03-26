Меню на флеш

Нужно переделать флешку из шапки сайта image-company.org. Никаких исходников нет, поэтому, возможно, придется переделывать с нуля. На всякий случай добавляю флешку во вложение.

Что нужно.

1. Увеличить ширину до 1000px (высоту пропорционально)

2. Исправить пункты меню.

2.1. Добавить страницы Новинки (адрес - /news.html), Промо (/promo.html).

2.2. Убрать страницу Клиентам

3. Немного увеличить шрифт пунктов меню.

4. В правом верхнем углу там тоже пункты меню. Под ними нужно добавить

просто текстовую ссылку Скачать прайс-лист (/price.xls)

5. Где конь и написано "Image" написать по-русски "Имидж" (коня оставляем).

6. Остальное остается как есть. Если флешка будет переделываться с

нуля, то мне все равно какие url'ы будут прописаны для пунктов меню,

просто скиньте мне какой урл для какого пункта.

Укажите сумму и сроки.

PS: Возможна частичная предоплата, если у исполнителя хороший рейтинг.