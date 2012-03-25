Сделать парсер

Здравствуйте уважаемые!! Мне нужен калькулятор для Joomla 2.5. Нужен компонент, т.к. со временем он будет расширяться и улучшаться. Калькулятор будет очень простой, поэтому сегодняшнего дня на это более, чем достаточно!! Конкретнее: 4 поля, при вводе в каждое поле ...