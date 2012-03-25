Добрый день, срочно требуется небольшая доработка abocms.

нужно добавить типо токого функуионала - http://radon.nichost.ru/auction/auct/, то есть это будут тендеров с несколькими полями, значения полей будем добавлять через админку, никаких заявок на эти тендеры не будет, только можно будет посмотреть информацию о них и скачать фаил + счетчик количества скачиваний и актуальность.

цена начинается от 100$

все подробности в личку, также большая просьба написать аську или скайп, чтобы я мог сегодня вечером связаться.