Написать PHP/jQuery скрипт по образцу

Необходимо сделать ряд исправлений и добавлений. ТЗ по запросу. Сайт http://legendofmusic.com.ua
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Здравствуйте.
Есть скрипт на PHP/jQuery нужно сделать подобный по образцу имеющиегося.
Использованыйе технологии jQuery, PHP, Ajax. Двуязычность на Ajax, валидация на Jquery.
Результат обработки скрипта PDF документ, используется mPDF
Скрипт не комментирован, желательно иметь опыт разбиратся в чужом коде.
Связь 619397073. Пишите сразу в асю, пожалуйста.
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