WordPress плагин Ulogin

Требуется модифицировать прилагаемый скрипт… Как он работает сейчас: 1) Проверяет значение devicePixelRatio. 2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b. Недостаток подобного способа состоит в ...
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Нужна помощь. Не работает плагин uLogin на сервере, хотя когда на локалке на денвере, всё нормально пашет!
При попытке войти через Вконтакт не авторизует, но при попытке перезагрузить страницу выдаёт сообщение
"Чтобы отобразить эту страницу, Firefox должен отправить информацию, которая повторит любое ранее произведённое действие (например, запрос на поиск или онлайн-покупка)"
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