WordPress плагин Ulogin

Нужна помощь. Не работает плагин uLogin на сервере, хотя когда на локалке на денвере, всё нормально пашет!

При попытке войти через Вконтакт не авторизует, но при попытке перезагрузить страницу выдаёт сообщение

"Чтобы отобразить эту страницу, Firefox должен отправить информацию, которая повторит любое ранее произведённое действие (например, запрос на поиск или онлайн-покупка)"