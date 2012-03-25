Компонент голосований для Joomla 1.5 и выше

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка94 просмотра
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Необходимо создание (или доработка существующего) компонента МНОГОУРОВНЕВЫХ голосований для Joomla 1.5 и выше. Более подробно о задаче в skype.

Joomla
12 лет назад
gury4
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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