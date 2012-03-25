Разработать функционал ИМ на OpenCart

Веб-программированиеЗакрытнет заявок104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо, доработав стандартный функционал ИМ на OpenCart, получить:

- функционал аналогичный сайту otto.ru

- наличие удобного импорта из CSV файлов, а именно из программы Excell.

Буду ждать предложений с расценками на [email protected]

OpenCart
12 лет назад
Boosinka
Татьяна 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт для формирования прайс-листа.

    - Интернет-магазин (motoya.ru). Движок - shop-script, хостинг - delohost.ru, MySQL, PHP. - Некоторые группы товаров продаются оптом, где-то 50% от общего количества товаров на витрине. - Необходимо вытащить по одной (главной) фотографии этих товаров с сайта, отнять ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать калькулятор расчета стоимости

    Нужно создать калькулятор для сайта. Привязку к движку можно не делать, только администраторскую панель для ввода чисел. В администраторской панели должна быть возможность изменять цену на материалы. Эскиз в приложении. После ввода чисел калькулятор должен указывать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программирование сайта каталога.

    $2500

    Есть дизайн. Основная суть сайта: *каталог товаров для ремонта: двери (например) *компании регистрируются, выбирают те позиции, которые они продают. *пользователь ищет себе дверь, ему показываются фирмы, их рейтинги, отзывы. *у каждой фирмы есть свой минисайт (поддомен), где есть их ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • WordPress плагин Ulogin

    Нужна помощь. Не работает плагин uLogin на сервере, хотя когда на локалке на денвере, всё нормально пашет! При попытке войти через Вконтакт не авторизует, но при попытке перезагрузить страницу выдаёт сообщение "Чтобы отобразить эту страницу, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модифицировать JS-скрипт

    Требуется модифицировать прилагаемый скрипт… Как он работает сейчас: 1) Проверяет значение devicePixelRatio. 2) Если последнее равно 2 (у iPhone 4 или iPad New), то для изображения с классом retina, подставляет к названию файла _b. Недостаток подобного способа состоит в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать PHP/jQuery скрипт по образцу

    $50

    Здравствуйте. Есть скрипт на PHP/jQuery нужно сделать подобный по образцу имеющиегося. Использованыйе технологии jQuery, PHP, Ajax. Двуязычность на Ajax, валидация на Jquery. Результат обработки скрипта PDF документ, используется mPDF Скрипт не комментирован, желательно иметь опыт разбиратся в чужом коде. Связь ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать биллинг Joomla1.5 + AUP+JDownloads

    Сайт на Joomla 1.5 + Jdownloads 1.8 + AlphaUserPoints + Jomsocial 1.2.4. Что нужно доделать: пользователь загружает файл, выставляет на него цену. Другой пользователь может купить этот файл (Webmoney, SMSCoin ...). Деньги идут на счет пользователя-продавца ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад