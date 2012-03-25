Добрый день!

Нужен php скрипт.

Суть такая.

Есть сайт, на котором стоит простой редирект на партнёрскую программу.

и Гугл аналитика..

Пользователи попадают на сайт по ссылке вида:

http://sait.ru/?utm_medium=[REF]&utm_content=[ID]

где [REF] - сайт источник

[ID] - номер рекламного материала.

После чего данные о пользователе отправляются в гугл аналитику, а сами пользователи редиректятся на партнёрскую программу.

Проблемма заключается в том, что в статистике партнёрской программы не учитываются динамические ссылки. И вместо

http://sait.ru/?utm_medium=[REF]&utm_content=[ID]

отображается

http://sait.ru/

Нужно преобразовать ссылку

http://sait.ru/?utm_medium=[REF]&utm_content=[ID]

в ссылку

http://sait.ru/[REF]/[ID]

Чтобы в статистике партнёрке было что-то вроде

http://sait.ru/yandex.ru/12456

Пишем, почём готовы сделать