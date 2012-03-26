Создание портала. дизайн имеется

Требуется создать портал. Под порталом я понимаю сайт с базой данных предприятий по опредленной тематике с удобным поиском по их услугам, предложениям и цене + новостная лента + акции и новости предприятий. Возможность рейтингов и отзывов о предприятиях. Весь портал нужно сразу завязать с соцсетями и сделать личный кабинет пользователя.

Рассматриваются предложения только от тех кто уже что-то подобное делал и может показать пример своей работы. в предолжениях обязательно указывайте пример.