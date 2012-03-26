Доработка сайта на Bitrix

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Есть готовый сайт, нужно доработать пару разделов, сделать нужно быстро и качественно.

Все ТЗ и макеты того, что нужно сделать вышлю по почте.

12 лет назад
Obsession
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vladbabiy
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
64 отзыва(-4)
12 лет назад
$300
14 дней