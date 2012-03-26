Изменение функционала сайта на Django

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Добрый день!

на сайт надо добавить каталог товаров и сделать многопользовательскую админку отдельную от основного управления сайта.

Структура каталога:

Бренд

Тип

Товар

Атрибуты Бренда

1. Наименование

2. Сайт

3. Описание краткое

4. Описание расширенное

5. Дистрибьютор в России

Атрибуты Тип

1. Наименование

2. Описание

Атрибуты Товар

1. Артикул

2. Тип

3. Бренд

4. Тип

5. Наименование

6. Описание

7. Картинка (авто обработка)

8. Статьи и рецензии (ссылки на документы)

9. Цена

Иные предложения велком.

Django
12 лет назад
krasaudio
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад