Исправить ошибку в скрипте. Приватно для skinenkov

Веб-программированиеЗавершен1 заявка80 просмотров
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исправить ошибку

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12 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
skinenkov
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Уже второй раз работаю с Игорем. Все устраивает. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
В очередной раз приятные впечатления о работе. Спасибо, Георгий, очень приятно с Вами сотрудничать.
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