Не работают комментарии facebook на сайте.

Добрый день! на сайт надо добавить каталог товаров и сделать многопользовательскую админку отдельную от основного управления сайта. Структура каталога: Бренд Тип Товар Атрибуты Бренда 1. Наименование 2. Сайт 3. Описание краткое 4. Описание расширенное 5. Дистрибьютор в России Атрибуты Тип 1. Наименование 2. Описание Атрибуты Товар 1. Артикул 2. Тип 3. Бренд 4. Тип 5. ...
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