Не работают комментарии facebook на сайте.

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок98 просмотров
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На сайте: www.neoluxe.ru не правильно работают facebook комментарии.

12 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад