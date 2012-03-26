Доработать функционал в WebAsyst

Вводная. От текущего хостера было получено письмо:

"При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при

обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном

каталоге.

101022 site.ru/products_pictures

Примите меры к уменьшению количества файлов в указанных каталогах.

Механизм хранения большого количества файлов - разбивать их на подкаталоги.

По начальным символам. Обычно хватает одного уровня, но можно делать разбиение и на несколько уровней.

Например:

a123.jpg

a222.jpg

b234.jpg

cqwe.jpg

bfd.jpg

Разбиваются на подкаталоги

a/

a123.jpg

a222.jpg

b/

b234.jpg

c/cqwe.jpg

b/bfd.jpg

Разбивка на два (и более) уровней будет выглядеть так

a/1/a123.jpg

a/2/a222.jpg

b/2/b234.jpg

и так далее."

Сейчас изображений порядка 100k.

1. Необходимо произвести эту операцию с уже существующими изображениями.

2. Добавить функционал, что бы в дальнейшем, это происходило автоматом, при загрузке изображений к товарам.

Указывайте, пожалуйста, желаемую цену за данный проект!