Нужен сайт с подключением скрипта партнерки

$700
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищу программиста для реализации несколько нестандартного проекта. Имеется скрипт, который формирует партнерский магазин (предоставляется партнерской программой), нужно сделать отдельный сайт-магазин, который вручную забивается категориями и товарами, и просто подключить корзину и некоторые другие функции этого скрипта.

Также среди задач:

- рейтинг товаров;

- сравнение товаров по характеристками;

- точный подбор товаров по характеристикам;

- отзывы (комментарии) посетителей с возможностью оценки "полезный/бесполезный";

- показ внутрибаннерной рекламы;

- добавление товара в Избранное и список просмотренных товаров;

- фото- и видеогалереи товара с использованием Highslide (или подобного);

- админка;

- и др.

Верстка есть. Потребуется знание MySQL, Java, Ajax, а также знание HTML5 и CSS3, т.к. верстка сделана с их использованием, и потребуются некоторые дополнительные небольшие работы по ней. Админку тоже предполагается делать с использованием всех радостей и мощи HTML5+CSS3.

Даю очень подробное ТЗ на клиентскую часть, админку и описание работы скрипта партнерки. Говорю сразу - у меня есть опыт только прямого подключения этого скрипта к сайту (без значительных изменений), Вам же нужно будет разобраться в его работе и "прикрутить" его к данному проекту - это самое главное, поэтому сперва Вам нужно будет определиться, сможете Вы это сделать или нет (на рабочих примерах, даю вместе с ТЗ).

Оплата через Webmoney по схеме 30/30/40: предоплата 30% после Вашего ознакомления с ТЗ и обсуждения предварительных вопросов, вторые 30% после того, как Вы показываете одну из частей работы (например, админку) и последние 40% - по завершении всех работ. Срок: 3 недели.

12 лет назад
excmax
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать функционал в WebAsyst

    $300

    Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном каталоге. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Связать калькулятор с Paypal

    $50

    Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице — http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить неполадки в Virtuemart

    Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом? Так же перестали открываться изображения товаров в ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привязать custom-систему оплаты магазина на WP

    $250

    Есть готовый магазин на русском языке с украинской пошаговой формой заказа в виде заявки (доставка курьером или почтой). Соответственно есть две страны - Украина и Беларусь, связанные с ними селекторами города и в зависимости от ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль на AJAX

    $100

    модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO (есть в наличии). если нужен будет пример работы модуля для демонстрации, скину ссылку на сайт. необходимо чтоб остался его функционал, но всплыв. окна с хар-ми были как на ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется парсер

    Требуется парсер для отслеживания недавно зарегестрированных доменов с заданными параметрами. например: домен содержащий слово NEWS, с возможностью сортировки по датам. Парсер должен сливать информацию со всех сайтов-регистраторов таких как: nic.ru, reg.ru и с зоной .com. Программа ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание портала. дизайн имеется

    $2500

    Требуется создать портал. Под порталом я понимаю сайт с базой данных предприятий по опредленной тематике с удобным поиском по их услугам, предложениям и цене + новостная лента + акции и новости предприятий. Возможность рейтингов и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад