Нужен сайт с подключением скрипта партнерки

Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном каталоге. ...
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Добрый день!
Ищу программиста для реализации несколько нестандартного проекта. Имеется скрипт, который формирует партнерский магазин (предоставляется партнерской программой), нужно сделать отдельный сайт-магазин, который вручную забивается категориями и товарами, и просто подключить корзину и некоторые другие функции этого скрипта.
Также среди задач:
- рейтинг товаров;
- сравнение товаров по характеристками;
- точный подбор товаров по характеристикам;
- отзывы (комментарии) посетителей с возможностью оценки "полезный/бесполезный";
- показ внутрибаннерной рекламы;
- добавление товара в Избранное и список просмотренных товаров;
- фото- и видеогалереи товара с использованием Highslide (или подобного);
- админка;
- и др.
Верстка есть. Потребуется знание MySQL, Java, Ajax, а также знание HTML5 и CSS3, т.к. верстка сделана с их использованием, и потребуются некоторые дополнительные небольшие работы по ней. Админку тоже предполагается делать с использованием всех радостей и мощи HTML5+CSS3.
Даю очень подробное ТЗ на клиентскую часть, админку и описание работы скрипта партнерки. Говорю сразу - у меня есть опыт только прямого подключения этого скрипта к сайту (без значительных изменений), Вам же нужно будет разобраться в его работе и "прикрутить" его к данному проекту - это самое главное, поэтому сперва Вам нужно будет определиться, сможете Вы это сделать или нет (на рабочих примерах, даю вместе с ТЗ).
Оплата через Webmoney по схеме 30/30/40: предоплата 30% после Вашего ознакомления с ТЗ и обсуждения предварительных вопросов, вторые 30% после того, как Вы показываете одну из частей работы (например, админку) и последние 40% - по завершении всех работ. Срок: 3 недели.
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