Нужно дописать админку

Админка самописная, написано не криво, код читабельный.

Нужно дписать функционал - в основном для удобства пользования самой админкой (например менять цены не заходя на страницу товара - цена уже выводится, просто надо добавить возможность ее менять)

подробнее - в аське 439952577

Сроки - нужно на этой неделе.