Нужно дописать админку

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Админка самописная, написано не криво, код читабельный.

Нужно дписать функционал - в основном для удобства пользования самой админкой (например менять цены не заходя на страницу товара - цена уже выводится, просто надо добавить возможность ее менять)

подробнее - в аське 439952577

Сроки - нужно на этой неделе.

12 лет назад
bahusnet
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать функционал в WebAsyst

    $300

    Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном каталоге. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Битрикс: модуль платежного шлюза Платрон

    $100

    1) Выравнить работу модуля платежного шлюза Платрон (настроить статусы оплаты в заказе (в битриксе: "Оплата ПС" и "Оплата")) В битриксе есть скрипты, которые прописываются в настройках как result_url, check_url, туда нужно будет дописать то, что мы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт с подключением скрипта партнерки

    $700

    Добрый день! Ищу программиста для реализации несколько нестандартного проекта. Имеется скрипт, который формирует партнерский магазин (предоставляется партнерской программой), нужно сделать отдельный сайт-магазин, который вручную забивается категориями и товарами, и просто подключить корзину и некоторые другие функции ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Связать калькулятор с Paypal

    $50

    Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице — http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить неполадки в Virtuemart

    Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом? Так же перестали открываться изображения товаров в ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привязать custom-систему оплаты магазина на WP

    $250

    Есть готовый магазин на русском языке с украинской пошаговой формой заказа в виде заявки (доставка курьером или почтой). Соответственно есть две страны - Украина и Беларусь, связанные с ними селекторами города и в зависимости от ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль на AJAX

    $100

    модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO (есть в наличии). если нужен будет пример работы модуля для демонстрации, скину ссылку на сайт. необходимо чтоб остался его функционал, но всплыв. окна с хар-ми были как на ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад