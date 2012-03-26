Доработка сайта на DLE.

1) Выравнить работу модуля платежного шлюза Платрон (настроить статусы оплаты в заказе (в битриксе: "Оплата ПС" и "Оплата")) В битриксе есть скрипты, которые прописываются в настройках как result_url, check_url, туда нужно будет дописать то, что мы ...