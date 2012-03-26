Доработка сайта на DLE.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Нужна доработка сайта на DLE. Есть список багов, Есть модули, которые нужно установить. Работы не очень много. Желательно сделать все за 1-2 дня. Стучите в асю!!

12 лет назад
pasha132
Павел 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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