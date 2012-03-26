Скрипт интернет-магазина в Facebook

Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном каталоге. ...
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Добрый день!
Необходимо создать скрипт интернет-магазина одежды для социальной сети Facebook.
Основные требования:
- Интеграция с платежными системами Webmoney, Приват 24, Интеркасса;
- Возможность выбора способа оплаты, доставки;
- Возможность создавать отдельные каталоги с несколькими уровнями вложенности (например, одежда Tom Tailor - футболки, джинсы, платья, Motor - футболки, джинсы, платья, Broadway - футболки, джинсы, платья).
- Возможность добавлять фотографии и описание товаров.
Также рассматриваем возможность приобретения готового решения.
Интересует приблизительная стоимость и сроки выполнения проекта.
С уважением, Елена.
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