Скрипт интернет-магазина в Facebook

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать скрипт интернет-магазина одежды для социальной сети Facebook.

Основные требования:

- Интеграция с платежными системами Webmoney, Приват 24, Интеркасса;

- Возможность выбора способа оплаты, доставки;

- Возможность создавать отдельные каталоги с несколькими уровнями вложенности (например, одежда Tom Tailor - футболки, джинсы, платья, Motor - футболки, джинсы, платья, Broadway - футболки, джинсы, платья).

- Возможность добавлять фотографии и описание товаров.

Также рассматриваем возможность приобретения готового решения.

Интересует приблизительная стоимость и сроки выполнения проекта.

С уважением, Елена.

12 лет назад
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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