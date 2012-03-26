Разработка футбольного приложения для Facebook

Создание универсального футбольного приложения с возможностью вписывания информации о текущих футбольных матчах, которое будет содержать расписание всех матчей, информацию про всех игроков, команды, новости (которые должны обновлять в реальном режиме времени - для этого нужно будет сгенерировать приложение с одним из спортивных интернет-каналов о футболе, либо с новостной лентой официального сайта чемпионата). Также должна быть предусмотрена возможность выбрать команду, за которую пользователь собирается болеть, это позволит ему отслеживать всю информацио о ней (об этом говорилось выше - расписание матчей, инфо о команде, игроках, статистика и пр.). При выборе команды приложение должно менять цвет на ее фирменные цвета. Приложение должно иметь функцию просмотра фото и видео, а также трансляций матчей. При этом приложение должно быть брэндировано водкой «Старлей» (ТД "Медведь").

У нас есть свой дизайнер.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

Бриф для приложения в прикрепленном файле.