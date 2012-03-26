Запись в базу данных о заказах самописной CMS

На сайте работает система заказов, но заказы отправляются только в мыло, а надо чтобы писались еще и в базу.

надо добавить 3 таблицы:

1. таблица order - заказ

в ней указать стоимость заказа, адрес доставки, комментарий, есть ли доставка и ее стоимость

2. таблица order_item в ней указать товар который учавствуйет в заказе его цену, количество в заказе, артикул

3. таблица order_user, в ней указать данные контарагента который заказал заказ,

ФИО покупателя:

Тел. для связи:

E-mail для связи:

Комментарий: