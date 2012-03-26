Мониторинг проектов HYIP

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Нужно написать на php различные приложения для мониторинга проектов
Скрипт написан на php с открытым кодом, движок
http://www.buy4php.com/premium_hyip_lister_2011.php
Нужно сделать различные дополнения:
Добавления:
RSS
Дополнительные пункты-строки:
Которые добавлялись в админке, заносились в базу и отображались на страницы
- новые форумы
- статьи
Желательно чтобы был опыт работы с данным видом движка
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