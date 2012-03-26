Необходимо сделать некоторые правки сайта http://zapchasti.by Исходные данные: - основа раздела — http://zapchasty.by/private_ads/; - не до конца настроенная регистрация на сайте; - самописная CMS от http://www.newsite.by/ (установлена на сайте). Пример (более сложный, чем требуется) —http://auto.plius.lt/paieska/autodalys/lengvuju-dalys/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать интернет-магазин на битриксе.
Сроки горят: 1 неделя.
лицензия есть, дизайн в псд тоже.
Тз кондидату.
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