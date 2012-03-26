Внести правки в магазин на ShopCMS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Требуется грамотный специалист, который сможет внести правки в существующий магазин на ShopCMS, написать ряд модулей (модули сортировки, модуль сравнения товаров) в кратчайшие сроки, по минимальной стоимости. Можно на основе готовых решений. Подробности при переписке с выбранными исполнителями. Писать только сюда, остальные сообщения будут игнорироваться.

12 лет назад
pankov-anton
Антон 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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