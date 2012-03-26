Нужно к сайту на WordPress приделать каталог проектов домов что то вроде http://dom-moidom.ru/proekty-domov/ этого. Предложения лучше сразу со стоимостью
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать портал
- аппликейшен (https:\\ip или доменное имя), вход по логину и паролю
возможности - выкладывать и радактировать документы, файл архив
- сервер баз данных ( сервер может быть как паблик, так и за натом), поэтому необходимо сделать, что бы он цеплялся к аппликейшену через впн и уже база коннектилась через впн.
Подробнее через личку.
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