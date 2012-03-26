Портал

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки109 просмотров
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Необходимо сделать портал

- аппликейшен (https:\\ip или доменное имя), вход по логину и паролю

возможности - выкладывать и радактировать документы, файл архив

- сервер баз данных ( сервер может быть как паблик, так и за натом), поэтому необходимо сделать, что бы он цеплялся к аппликейшену через впн и уже база коннектилась через впн.

Подробнее через личку.

12 лет назад
136max
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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