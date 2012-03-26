Необходимо сделать портал

- аппликейшен (https:\\ip или доменное имя), вход по логину и паролю

возможности - выкладывать и радактировать документы, файл архив

- сервер баз данных ( сервер может быть как паблик, так и за натом), поэтому необходимо сделать, что бы он цеплялся к аппликейшену через впн и уже база коннектилась через впн.

Подробнее через личку.