Нужно разделить магазин на 2 части.

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Задача состоит в чём:

Есть "сms simpla", нужно практически разделить магазин на 2 полноценные части (мужское и женское).

Отличный пример того, что мне нужно, это shop.helen-marlen.com.

Возможно у вас есть свои идеи, по поводу подобной реализации проекта, с удовольствием выслушаю.

ВНИМАНИЕ! Если не уверены в своих возможностях, пожалуйста, не тратьте моё и своё время.

Желательно исполнитель с Киева (но не обязательно).

Работы будет много, и постоянно.

Жду предложения по срокам и цене.