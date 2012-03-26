Чат для сайта со встроенным переводчиком

Прежде, чем войти в чат, пользователь регистрируется, указывает свое имя и фамилию, желаемый логин и пароль, email-адрес, который для успешной регистрации необходимо верифицировать!

В чате у каждого пользователя есть кабинет с настройками, где он указывает желаемый язык, на который будут при необходимости переводиться посты всех участников чата, которые в свою очередь могут писать на разных языках. Может быть как-то можно использовать этот скрипт? = вот он: http://www.technogadge.com/out.php?http://translateth.is

В чате указывается время написания поста и страна пользователя. Админ чата видит еще и IP.

Админ чата может банить пользователей.

Примерно так :-)