Чат для сайта со встроенным переводчиком

Дано - готовый web-интерфейс к VoIP-шлюзу, написанный на PHP и использующий phpLiteAdmin (http://phpliteadmin.googlecode.com). Интерфейс хранит параметры в SQLite и на выходе генерит текстовые конфиги и делает системные вызовы. Необходимо - сделать рефакторинг что бы код стал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прежде, чем войти в чат, пользователь регистрируется, указывает свое имя и фамилию, желаемый логин и пароль, email-адрес, который для успешной регистрации необходимо верифицировать!
В чате у каждого пользователя есть кабинет с настройками, где он указывает желаемый язык, на который будут при необходимости переводиться посты всех участников чата, которые в свою очередь могут писать на разных языках. Может быть как-то можно использовать этот скрипт? = вот он: http://www.technogadge.com/out.php?http://translateth.is
В чате указывается время написания поста и страна пользователя. Админ чата видит еще и IP.
Админ чата может банить пользователей.
Примерно так :-)
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