Создать скрипт для OEM поставки Ubuntu

Здравствуйте!

Для Ubuntu 12.04 необходимо разработать графический скрипт (и упаковать в .deb пакет), который позволит пользователю после предустановленной системы внести следующую информацию:

1. Имя пользователя

2. Пароль

3. Автоматически / Не автоматически входить в систему

4. Шифровать / Не шифровать домашний каталог

У скрипта должна быть какая - нибудь иконка и выводиться на рабочий стол. После перезагрузки должен быть соответственно выбор пользователя или автоматический вход.Было бы логичнее создать ppa, возможно в дальнейшем будут изменения. Жду ваших предложений.