Доработать сайт на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Добрый день ! Имеется сайт на битрикс. В приложении описание задачи.

Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.

12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад