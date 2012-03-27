Работы по сайту на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Требуется програмист для дороботок сайта (интернет-магазина)на битрикс.

1)подключение платежных систем

2)дороботка структуры

3)настройка акций.

4)работы по улучшению каталога.

12 лет назад
Lukas1
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Sheldunov
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Удачно поработали вместе! мы выполнили работу - нам так же оперативно оплатили. спасибо за сотрудничество. Рекомендую Арсения как порядочного заказчика!