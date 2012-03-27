Доработка сайта (php+MySql)

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Ресурс www.flat.net.ua

Движок самодельный. HTML+PHP+MySql+JavaScript, Ajax, jQuery

Базы данных — MySql.

Ресурсоемкий проект!

Основные задачи для разработки:

1."Админка"

2.Кабинет пользователя

3."Прикрутить оплаты"

4.Исправить ошибки (вывод информации, кросбраузерность)

5.Дальнейшая поддержка ресурса!

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

В вложении перечень всех требуемых доработок с % готовности (модулей)

PHPMySQL
12 лет назад
OnClick
Игорь 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад