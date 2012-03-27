Спарсить подсказки и позиции в яндексе

Требуется программист на Битрикс - доработка сайта, программные правки + верстка. Подробности в аську 311-501-887
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные - список ключевых слов (не обязательно из 1 слова). Задание делится на 2 части.
1 - парсер ключей
2 - съем позиций нашего сайта по этим ключам.
Часть 1: Берем любой ключ, например - платья (список ключей дам). Помечаем его как уровень 1. Вводим в яндекс, получаем:
http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-bfal-29kb
Первый предложенный яндексом вариант - платья интернет магазин. Это уровень 2, назовем его 1.1. Ставим пробел, и он находит нам еще более низкочастотные варианты: http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-b8i7-28kb Первый среди них - “платья интернет магазин дешево”. http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-jat0-18kb - это будет 1.1.1, конечный ключ
Далее идем к 1.2 - платья на выпускной. От него еще куча ответвлений, 1.2.1 будет “платья на выпускной 2012”, 1.2.1.1 будет “платья на выпускной 2012 фото”, потом 1.2.1.1.1 - “платья на выпускной 2012 фото 11 класс”.
Так мы проходим по всей паутине предложенных ключей, собираем все дальнейшие разветвления и получаем нечто вроде иерархии с родителями и детьми. Соответственно, на выходе таблица - id ключа, id родителя (NULL если он старший) и его текстовое значение.
Ключей много, порядка 2000 сейчас.
Часть 2: Снимаем позиции по полученным ключам.
Определить надо место нашего сайта, проверка до 200 позиции.
Часть 2 - регулярная, примерно раз в неделю надо будет проверять по 20000 ключевых слов.
Писать что-то новое не надо, нужны люди с готовыми решениями.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт на битрикс. В приложении описание задачи. Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется програмист для дороботок сайта (интернет-магазина)на битрикс. 1)подключение платежных систем 2)дороботка структуры 3)настройка акций. 4)работы по улучшению каталога.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Ресурс www.flat.net.ua Движок самодельный. HTML+PHP+MySql+JavaScript, Ajax, jQuery Базы данных — MySql. Ресурсоемкий проект! Основные задачи для разработки: 1."Админка" 2.Кабинет пользователя 3."Прикрутить оплаты" 4.Исправить ошибки (вывод информации, кросбраузерность) 5.Дальнейшая поддержка ресурса! БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! В вложении перечень всех требуемых доработок с % готовности (модулей)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать простенький мод для smf 1.1.16. Подробности в icq 610182309Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт, в котором есть каталог товаров. Необходимо сделать возможность расчета пластиковыми картами. Это главное. Веб-мани, Киви, Я.Деньги и т.п. сервисы - дополнительный плюс. Сайт на WordPress. Помощь в движке окажу. Если кто знает как реализовать оплату ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Для Ubuntu 12.04 необходимо разработать графический скрипт (и упаковать в .deb пакет), который позволит пользователю после предустановленной системы внести следующую информацию: 1. Имя пользователя 2. Пароль 3. Автоматически / Не автоматически входить в систему 4. Шифровать / Не шифровать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужна такая вот форма, как на этом сайте. http://tinkov.com/bizsekrety/N/136 Основная фишка в том, что пользователь из любой сети может оставить комментарий на сайте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим php программист для выполнения не больших правок в php файлах на нескольких моих сайтах I C Q : 366 - 892 - 443 Skype: mihail-consultingВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Поставить ЧПУ на сайт http://an-podmoskovie.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад