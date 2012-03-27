Спарсить подсказки и позиции в яндексе

Исходные данные - список ключевых слов (не обязательно из 1 слова). Задание делится на 2 части.

1 - парсер ключей

2 - съем позиций нашего сайта по этим ключам.

Часть 1: Берем любой ключ, например - платья (список ключей дам). Помечаем его как уровень 1. Вводим в яндекс, получаем:

http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-bfal-29kb

Первый предложенный яндексом вариант - платья интернет магазин. Это уровень 2, назовем его 1.1. Ставим пробел, и он находит нам еще более низкочастотные варианты: http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-b8i7-28kb Первый среди них - “платья интернет магазин дешево”. http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-jat0-18kb - это будет 1.1.1, конечный ключ

Далее идем к 1.2 - платья на выпускной. От него еще куча ответвлений, 1.2.1 будет “платья на выпускной 2012”, 1.2.1.1 будет “платья на выпускной 2012 фото”, потом 1.2.1.1.1 - “платья на выпускной 2012 фото 11 класс”.

Так мы проходим по всей паутине предложенных ключей, собираем все дальнейшие разветвления и получаем нечто вроде иерархии с родителями и детьми. Соответственно, на выходе таблица - id ключа, id родителя (NULL если он старший) и его текстовое значение.

Ключей много, порядка 2000 сейчас.

Часть 2: Снимаем позиции по полученным ключам.

Определить надо место нашего сайта, проверка до 200 позиции.

Часть 2 - регулярная, примерно раз в неделю надо будет проверять по 20000 ключевых слов.

Писать что-то новое не надо, нужны люди с готовыми решениями.