Доработка сайта на Drupal

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Есть задание по доработке функционала в Друпал 6.

http://art52.hatann.ru/search/full

Поиск сделан через Exposed Filters (Views 3). Селекты темизированы модулем Sexy Exposed (http://drupal.org/project/sexy_exposed)

Нужно:

Селект «Вид и техника» - словарь таксономии с двумя уровнями вложенности. Надо чтобы строчке с подпунктом присваивался определенный css класс, чтобы их все можно было оттемизировать (сейчас приходится каждый раз править шаблон при добавлении нового пункта), и чтобы при клике по родителю выделялись все дочерние пункты. Еще хотелось бы чтобы выделенным строкам присваивался класс selected

Либо:

Вместо этого селекта вывести Hierarchical Select. Сейчас если его поставить он выдает ошибку Received an invalid response from the server. В этом случае надо будет затемизировать выборку нескольких пунктов - чтобы они не в таблице выводились, а списком ul li.

Drupal
12 лет назад
AlyoFF
Алёна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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