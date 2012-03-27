Доработка сайта на Drupal

1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят спам Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например, скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять) 2. Добавить в письмо поле «со страницы какого спектакля пришла заявка», которое бы заполнялось автоматически. Там ...
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Есть задание по доработке функционала в Друпал 6.
http://art52.hatann.ru/search/full
Поиск сделан через Exposed Filters (Views 3). Селекты темизированы модулем Sexy Exposed (http://drupal.org/project/sexy_exposed)
Нужно:
Селект «Вид и техника» - словарь таксономии с двумя уровнями вложенности. Надо чтобы строчке с подпунктом присваивался определенный css класс, чтобы их все можно было оттемизировать (сейчас приходится каждый раз править шаблон при добавлении нового пункта), и чтобы при клике по родителю выделялись все дочерние пункты. Еще хотелось бы чтобы выделенным строкам присваивался класс selected
Либо:
Вместо этого селекта вывести Hierarchical Select. Сейчас если его поставить он выдает ошибку Received an invalid response from the server. В этом случае надо будет затемизировать выборку нескольких пунктов - чтобы они не в таблице выводились, а списком ul li.
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