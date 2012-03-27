Создание скрипта MQL

$50
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Нужно создать скрипт, который сможет из MT4 по указанным номерам счетов делать выборку и суммировать её с конечным результатом по расписанию. Подробности в приват. общении. acq: 319038521 skype: Adzhigola

12 лет назад
wanderer2011
Левон 
63 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад