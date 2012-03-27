Необходимо написать систему автоматического удаленного заполнения формы регистрации с элементами ajax. Речь идет об эмуляции браузера и уже последующих действиях внутри сессии. Плюс дополнительная функциональность в плане сохранения данных в базу и небольшой последующий анализ. Язык для реализации ...
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Нужен интернет магазин на модкс, с интеграцией с 1с. Только сам функционал - дизайн и остальное наше. Знание модкс API. Приоритет программистам с опытом подобных проектов. Цену педлагайте, я обозначил верхнюю границу.
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