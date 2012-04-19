Скрипт для автоматического заполнения ajax-формы

Веб-программированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Необходимо написать систему автоматического удаленного заполнения формы регистрации с элементами ajax.

Речь идет об эмуляции браузера и уже последующих действиях внутри сессии.

Плюс дополнительная функциональность в плане сохранения данных в базу и небольшой последующий анализ.

Язык для реализации желателен PHP для работы системы на обычном хостинге.

Модель создания данной системы уже построена в деталях, осталось только вникнут в задачу, подобрать инструменты и реализовать.

Задача срочная поэтому нужен опытный программист, который сможет ее решить в кратчайшие сроки.

Также после создания самой системы будет необходимо немного доверстать дизайн странички с которой будут передаваться данные.

Ждем заявок!!!

Ajax
12 лет назад
Pcho1
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличное качество работы и скорость выполнения. Умение решать нестандартные задачи и предлагать улучшения в существующие схемы работы. Очень доволен работой данного профессионала. Буду продолжать сотрудничать с ним в будущем.
Человек адекватный, общаться очень легко. Так же было приятно работать с тем кто тоже дорожит установленными сроками (если сказал что до обеда решит вопрос - 100% решит). Постановка ТЗ отличная, изначально почти все было продуманно. Постоянный онлайн. Своевременная оплата. В прочем сотрудничеством более чем доволен, буду рад повторному.
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