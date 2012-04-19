Скрипт для автоматического заполнения ajax-формы

Необходимо написать систему автоматического удаленного заполнения формы регистрации с элементами ajax.

Речь идет об эмуляции браузера и уже последующих действиях внутри сессии.

Плюс дополнительная функциональность в плане сохранения данных в базу и небольшой последующий анализ.

Язык для реализации желателен PHP для работы системы на обычном хостинге.

Модель создания данной системы уже построена в деталях, осталось только вникнут в задачу, подобрать инструменты и реализовать.

Задача срочная поэтому нужен опытный программист, который сможет ее решить в кратчайшие сроки.

Также после создания самой системы будет необходимо немного доверстать дизайн странички с которой будут передаваться данные.

Ждем заявок!!!