Торрент трекер для xenforo

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Добрый день. Ищу программиста, способного релизовать торрент трекер для XenForo. Анансер писать не нужно! Трекер на основе XBT. Что нужно:

Загрузка торрент файла.

Добавление своего анонсера (url).

Удаление сторонних анонсеров, при закачке торрента.

Выбор форумов в которых разрешена закачка торрентов.

Добавление дополнительных, сторонних анонсеров.

Включение (выключение) DHT.

Генерация инфо-хеша у пользователей.

Регистрация, раз регистрация торрент файла (занесение в бд).

Отображение статистики торрента (вес, сиды, пиры).

Отображение статистики у пользователя (отдано, скачано, рейтинг).

Вроде работы не так уж и много. Цена договоренная. Оплата любым удобным для вас способом.

Обязательные требования:

Знание Bittorrent протокола.

Хоть какое-то представление о XenForo.

12 лет назад
griddy
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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