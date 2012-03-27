Мне требуется человек хорошо владеющий созданием скриптов, мне необходимо сделать такой скрипт который ьудет обходить мои сайты и получать с них информацию (новости, словари, энциклопедии), а так же возможно и из открытых источников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Ищу программиста, способного релизовать торрент трекер для XenForo. Анансер писать не нужно! Трекер на основе XBT. Что нужно:
Загрузка торрент файла.
Добавление своего анонсера (url).
Удаление сторонних анонсеров, при закачке торрента.
Выбор форумов в которых разрешена закачка торрентов.
Добавление дополнительных, сторонних анонсеров.
Включение (выключение) DHT.
Генерация инфо-хеша у пользователей.
Регистрация, раз регистрация торрент файла (занесение в бд).
Отображение статистики торрента (вес, сиды, пиры).
Отображение статистики у пользователя (отдано, скачано, рейтинг).
Вроде работы не так уж и много. Цена договоренная. Оплата любым удобным для вас способом.
Обязательные требования:
Знание Bittorrent протокола.
Хоть какое-то представление о XenForo.
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