Доработка флеш-приложения для ВКонтакте.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
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Есть готовое флеш приложение. Необходимо залить его в контакт, все подключить, протестировать и т.д.

12 лет назад
Dimchezzz
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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