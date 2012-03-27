Инновационная сеть

Мне требуется человек хорошо владеющий созданием скриптов, мне необходимо сделать такой скрипт который ьудет обходить мои сайты и получать с них информацию (новости, словари, энциклопедии), а так же возможно и из открытых источников и в виде файла отправлять на 2-3 мои так же сайта, обрабатываться должны порядка 1 000- 5000 файлов в день (на автомате или из заранее созданного списка).

рассмотрю все предложения или вышлю подробное ТЗ на Ваш адрес.