Инновационная сеть

Есть готовое флеш приложение. Необходимо залить его в контакт, все подключить, протестировать и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется человек хорошо владеющий созданием скриптов, мне необходимо сделать такой скрипт который ьудет обходить мои сайты и получать с них информацию (новости, словари, энциклопедии), а так же возможно и из открытых источников и в виде файла отправлять на 2-3 мои так же сайта, обрабатываться должны порядка 1 000- 5000 файлов в день (на автомате или из заранее созданного списка).
рассмотрю все предложения или вышлю подробное ТЗ на Ваш адрес.
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