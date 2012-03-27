Дописать Lof ArticlesSlideShow Module

Нужно написать парсер для Google Adwords и Яндекс.Директ Какие данные нужны: Adwords - берем из инструмента "Оценщик трафика": запросов локальных в месяц, средняя стоимость клика, оценка первого места, кол-во кликов в месяц для первого места Директ - берем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте: http://smart2tech.ru/
На главной станице стоит крутилка для баннеров.
Сделана она на на Lof ArticlesSlideShow Module
Этот модуль берет для 3х баннеров картинки + тайтлы + описание из статьи - но и ссылается на эти же 3 статьи.
Нет возможности поменять ссылки чтобы ссылались баннеры на нужные нам разделы.
- ссылки справа от промо-баннеров должны вести на соответствующие разделы на сайте: 1- сварочное оборудование, 2 - автоматизация и роботизация сварки 3- сварочные технологии
а не на переключение баннера (и ссылки с самих трех баннеров (ссылка с тайтла баннера и ссылка с картинки вцелом) тоже должны вести на разделы а не на напромо новости)
У нас промо-баннер разделов а не промо-новостей.
Вот собственно - нужно хакнуть - дописать модуль.
(хорошо бы в админке модуля иметь возможность исходящие ссылки проставлять)
Если задача слишком трудная и дорого выйдет - нет смысла - лучше другой модуль взять и на другом пересобрать баннерокрутилку
Жду предложений по цене. Время поджимает.
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