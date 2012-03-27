Дописать Lof ArticlesSlideShow Module

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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На сайте: http://smart2tech.ru/

На главной станице стоит крутилка для баннеров.

Сделана она на на Lof ArticlesSlideShow Module

Этот модуль берет для 3х баннеров картинки + тайтлы + описание из статьи - но и ссылается на эти же 3 статьи.

Нет возможности поменять ссылки чтобы ссылались баннеры на нужные нам разделы.

- ссылки справа от промо-баннеров должны вести на соответствующие разделы на сайте: 1- сварочное оборудование, 2 - автоматизация и роботизация сварки 3- сварочные технологии

а не на переключение баннера (и ссылки с самих трех баннеров (ссылка с тайтла баннера и ссылка с картинки вцелом) тоже должны вести на разделы а не на напромо новости)

У нас промо-баннер разделов а не промо-новостей.

Вот собственно - нужно хакнуть - дописать модуль.

(хорошо бы в админке модуля иметь возможность исходящие ссылки проставлять)

Если задача слишком трудная и дорого выйдет - нет смысла - лучше другой модуль взять и на другом пересобрать баннерокрутилку

Жду предложений по цене. Время поджимает.

12 лет назад
phantom_spb
Роман 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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