Парсер для Adwords и Директ

Нужно написать парсер для Google Adwords и Яндекс.Директ

Какие данные нужны:

Adwords - берем из инструмента "Оценщик трафика": запросов локальных в месяц, средняя стоимость клика, оценка первого места, кол-во кликов в месяц для первого места

Директ - берем из инструмента "Прогноз бюджета": стоимость клика при каждом и 3-х видов позиций, кол-во показов, прогноз месячного бюджета

Настройки по геолокации - Россия

Необходимая производительность: 200 000 запросов в сутки для каждого парсера

Оплата после тестирования на нашем сервере в течение 5 дней (чтобы проверить заявленную в требованиях скорость)

Бюджет - 10 000 р.