Парсер для Adwords и Директ

Требуется человек, для выполнения ряда работ по сайтам на движке 1С-Битрикс. Примерный фронт работ: - удалить кнопку "печать" и дубли страниц, которые благодаря этой кнопке появились; - организовать 301 редирект с домена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать парсер для Google Adwords и Яндекс.Директ
Какие данные нужны:
Adwords - берем из инструмента "Оценщик трафика": запросов локальных в месяц, средняя стоимость клика, оценка первого места, кол-во кликов в месяц для первого места
Директ - берем из инструмента "Прогноз бюджета": стоимость клика при каждом и 3-х видов позиций, кол-во показов, прогноз месячного бюджета
Настройки по геолокации - Россия
Необходимая производительность: 200 000 запросов в сутки для каждого парсера
Оплата после тестирования на нашем сервере в течение 5 дней (чтобы проверить заявленную в требованиях скорость)
Бюджет - 10 000 р.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Добрый день. Ищу программиста, способного релизовать торрент трекер для XenForo. Анансер писать не нужно! Трекер на основе XBT. Что нужно: Загрузка торрент файла. Добавление своего анонсера (url). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Мне требуется человек хорошо владеющий созданием скриптов, мне необходимо сделать такой скрипт который ьудет обходить мои сайты и получать с них информацию (новости, словари, энциклопедии), а так же возможно и из открытых источников ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть готовое флеш приложение. Необходимо залить его в контакт, все подключить, протестировать и т.д.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
есть готовая верстка хтмл + цсс нужно сделать шаблон для вордпрес, то есть есть сайт на вордпрес на нем старый шаблон, вместо старого дизайна ставим новый. Пишите в скайп brndcrte . Есть дамп сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $330
Требуется настроить интернет-магазин на битриксе, пакет "управление малым бизнесом" Дизайн готов. Сроки на выполнение проекта: 7 дней. Подробное тз кандидатуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
У меня есть дизайн нужно его натянуть на dle 9.5Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен интернет магазин на модкс, с интеграцией с 1с. Только сам функционал - дизайн и остальное наше. Знание модкс API. Приоритет программистам с опытом подобных проектов. Цену педлагайте, я обозначил верхнюю границу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать систему автоматического удаленного заполнения формы регистрации с элементами ajax. Речь идет об эмуляции браузера и уже последующих действиях внутри сессии. Плюс дополнительная функциональность в плане сохранения данных в базу и небольшой последующий анализ. Язык для реализации ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть задание по доработке функционала в Друпал 6. http://art52.hatann.ru/search/full Поиск сделан через Exposed Filters (Views 3). Селекты темизированы модулем Sexy Exposed (http://drupal.org/project/sexy_exposed) Нужно: Селект «Вид и техника» - словарь таксономии с двумя уровнями вложенности. Надо чтобы строчке с подпунктом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад