Программирование и вёрстка 1С-Битрикс

Добрый день. Ищу программиста, способного релизовать торрент трекер для XenForo. Анансер писать не нужно! Трекер на основе XBT. Что нужно: Загрузка торрент файла. Добавление своего анонсера (url). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, для выполнения ряда работ по сайтам на движке 1С-Битрикс.
Примерный фронт работ:
- удалить кнопку "печать" и дубли страниц, которые благодаря этой кнопке появились;
- организовать 301 редирект с домена без www на домен с www;
- проработать валидность вёрстки и кода. Облегчить код и ускорить работу сайта, по возможности;
- исправить косяки, о которых говорит validator.w3.org/;
- кодировку подправить (в теге она отличается от реальной);
- сделать все ссылки абсолютными;
- вынести CSS и Java-скрипты в отдельные файлы.
- удаление дублей страниц, создание новых страниц первого уровня, 301 редирект со старых страниц на новые.
Ваши предложения в формате: цена, примерные сроки.
Интересует исполнитель, с минимальной ценой, т.к. имеем несколько сайтов на Битриксе и помощь требуется постоянно.
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