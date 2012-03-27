Программирование и вёрстка 1С-Битрикс

Требуется человек, для выполнения ряда работ по сайтам на движке 1С-Битрикс.

Примерный фронт работ:

- удалить кнопку "печать" и дубли страниц, которые благодаря этой кнопке появились;

- организовать 301 редирект с домена без www на домен с www;

- проработать валидность вёрстки и кода. Облегчить код и ускорить работу сайта, по возможности;

- исправить косяки, о которых говорит validator.w3.org/;

- кодировку подправить (в теге она отличается от реальной);

- сделать все ссылки абсолютными;

- вынести CSS и Java-скрипты в отдельные файлы.

- удаление дублей страниц, создание новых страниц первого уровня, 301 редирект со старых страниц на новые.

Ваши предложения в формате: цена, примерные сроки.

Интересует исполнитель, с минимальной ценой, т.к. имеем несколько сайтов на Битриксе и помощь требуется постоянно.