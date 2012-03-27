Биржевой проект (или модуль) на 1С-Битрикс

Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс:Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом.

Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки и развития.

Цель создания

Разрабатываемый модуль предназначен для взаимодействия с биржевой торговой платформой компании Broco. Данный модуль должен иметь следующие возможности:

• ведение клиентской базы трейдеров;

• автоматический ввод денежных средств на торговые счета клиентов;

• полуавтоматического вывода денежных средств клиентов.

Группы пользователей

• клиенты

• менеджеры

Функциональные части модуля

Модуль состоит из 3-х основных частей:

• Административная часть

Предоставляет сотрудникам возможность управлять:

1) информацией о клиентах;

2) типами торговых счетов;

3) торговыми счетами клиентов;

4) транзакциями по торговым счетам клиентов;

5) заявками на ввод/вывод средств

6) заявками на перевод средств;

• Публичная часть

Предоставляет клиентам возможность:

1) управлять своими торговыми счетами;

2) производить ввод/вывод денежных средств на/с торгового счёта;

3) производить перевод средств между своими счетами;

4) просматривать партнёрскую статистику;

• Обработка событий

Предоставляет автоматическую обработку системных событий:

1) изменения информации о клиенте (профиля пользователя);

2) оплаты заказа на пополнение счёта

Есть техническое задание. Будет отправлено избранным.

Срок оговариватся, оплата: или предоплаты этапами, по готовности или сделана часть 50%, 50% в конце.

Форма оплаты, не имеет значения. Нал, безнал, электронки.