Переделать скрипт из mootools в jquery

Организация загрузки прайс-листов пользователями с последующим поиском в прайсах и отправкой заявок выбранным поставщикам. Внутренняя оптимизация. Есть и другие задачи - по договоренности. http://radiocomponent.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть галерея (вверху страницы): http://demo.icetheme.com/it_prestige/
она написана на mootools. Задача такова: сделать такуюже, но только на jquery.
Скрипт данной галереи я предоставлю.
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