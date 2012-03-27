Увеличить раздел на диске

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок161 просмотр
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Необходимо увеличить размер раздела на диске, для этого нужно сделать следующее:

Ниже опубликовал ответ программиста:

Добрый вечер.

Диск увеличивается как блочное устройство, то есть после увеличения диска в панели управления, Вам будет необходимо самостоятельно увеличить размер раздела, а затем расширить файловую систему на этом разделе.

Нами написана утилита ptmax, она изменяет размер раздела (только записи в MBR, при этом не затрагивает содержимое разделов), если на диске за разделом есть свободное место.

Если у Вас следующая структура разделов (/dev/xvda1 - '/', /dev/xvda5 - swap, в выводе fdisk -l /dev/xvda), то изменить размер корневого раздела можно следующим образом:

1) Отключить своп (swapoff)

2) Удалить раздел свопа с помошью fdisk, перезагрузить машину.

3) Изменить размер /dev/xvda1 (ptmax /dev/xvda1), перезагрузить машину.

4) Изменить размер файловой системы: resize2fs /dev/xvda1

4) Создать свап с помощью dd или fallocate + mkswap.

5) Создать запись в /etc/fstab вместо раздела со свапом

12 лет назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
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