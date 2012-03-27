Увеличить раздел на диске

На сайте http://www.truba-sg1.ru в разделе трубы ПНД конфигуратор по типу, как описано во вложенном файле Конфигуратор для труб ПНД.docx." данная форма просто поможет проще подобрать трубу, т.к. по сути это всего лишь другое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оперативная помощь.
Необходимо увеличить размер раздела на диске, для этого нужно сделать следующее:
Ниже опубликовал ответ программиста:
Добрый вечер.
Диск увеличивается как блочное устройство, то есть после увеличения диска в панели управления, Вам будет необходимо самостоятельно увеличить размер раздела, а затем расширить файловую систему на этом разделе.
Нами написана утилита ptmax, она изменяет размер раздела (только записи в MBR, при этом не затрагивает содержимое разделов), если на диске за разделом есть свободное место.
Если у Вас следующая структура разделов (/dev/xvda1 - '/', /dev/xvda5 - swap, в выводе fdisk -l /dev/xvda), то изменить размер корневого раздела можно следующим образом:
1) Отключить своп (swapoff)
2) Удалить раздел свопа с помошью fdisk, перезагрузить машину.
3) Изменить размер /dev/xvda1 (ptmax /dev/xvda1), перезагрузить машину.
4) Изменить размер файловой системы: resize2fs /dev/xvda1
4) Создать свап с помощью dd или fallocate + mkswap.
5) Создать запись в /etc/fstab вместо раздела со свапом
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На сайт необходимо установить робокассу и организовать оплату. Это не интернет-магазин, а онлайн-школа иностранных языков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
удалять строки из файла напишу в личку какие строки файл csv указываем файл через ссылку clear.php?file=text.csvВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно реализовать программную часть сайта подобного Соц.Сети на Joomla (ищутся специалисты): реализация приватных сообщений, блоги юзеров, комментарии, посты и т.д. — стандартный набор. Пишите свои предложения и примерную стоимость, подробности приватно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс: Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом. Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс:Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом. Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть галерея (вверху страницы): http://demo.icetheme.com/it_prestige/ она написана на mootools. Задача такова: сделать такуюже, но только на jquery. Скрипт данной галереи я предоставлю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Форма не срабатывает Как сделать чтоб копию слало на $to2?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
нужно со всех необходимых нам разделов выдернуть инфу и уложить её в sql ( написать парсер) где по оддельности будут лежать параметры товара : марка модель артикул цена производитель, страна и т.д http://supertuning.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад