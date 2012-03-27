MP3-плеер для сайта. "Все включено"

Нужен mp3 плеер на сайт, на JavaScript.

Что нужно:

- Такая же структура плеера (см. прикрепленные файлы (2), в

.PSD файле тоже есть некоторое описание).

- Примерно такая же логика плеера, как у ВКотакте: плеер играет файл с любым названием, буферизация быстрая и не "тупит", плеер не глючит под нагрузкой компа ... .

- Автоплей. F5 => Play_Track.

- Плейлист такого вида: (плеер ищет и "собирает" треки-ссылки из блока class='player_playlist').

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Подсветка играющего трека – естественно :).

- Легкая конфигурация и изменение плеера.