MP3-плеер для сайта. "Все включено"

На нескольких сайтах на битрикс нужно будет сделать ЧПУ и несложные корректировки. Просьба обращаться только при наличии положительных отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен mp3 плеер на сайт, на JavaScript.
Что нужно:
- Такая же структура плеера (см. прикрепленные файлы (2), в
.PSD файле тоже есть некоторое описание).
- Примерно такая же логика плеера, как у ВКотакте: плеер играет файл с любым названием, буферизация быстрая и не "тупит", плеер не глючит под нагрузкой компа ... .
- Автоплей. F5 => Play_Track.
- Плейлист такого вида: (плеер ищет и "собирает" треки-ссылки из блока class='player_playlist').
"
"
Подсветка играющего трека – естественно :).
- Легкая конфигурация и изменение плеера.
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