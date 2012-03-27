Скрипт вывода контента

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Есть скрипт случайного вывода голосовых открыток http://card.romanticcollection.ru/voice_new.php

При обновлении страницы открытки меняются. Ссылки ведут на раздел сайта http://card.romanticcollection.ru/voice/

Необходим такой же скрипт для вывода открыток раздела сайта http://card.romanticcollection.ru/grattis/ Проигрыватель открыток и ссылки должны вести в этот раздел.

12 лет назад
ulenka
Юлия 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад